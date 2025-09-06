Спортивные турниры и квесты пройдут в Ольгинском лесопарке в Балашихе

К празднованию 195-летия Балашихи в Ольгинском лесопарке организовали развлекательные мероприятия с медалями, грамотами и призами от спонсоров. Жителей ждут спортивные состязания и матчи, квесты, мастер-классы и многое другое.

Гости фестиваля увидят матчи по digital-баскетболу, где виртуальные соревнования на приставках сочетаются с живыми матчами на площадке и счет из игр переносится в реальность. Зрители постят и турниры по панна-футболу, брейк-дансу и скейтбордингу.

В рамках праздничных мероприятий ко Дню города также пройдет кубок Балашихинской школьной лиги по танцам, футболу и волейболу.

«Сегодня здесь достаточно обширная программа, основной упор, конечно, на спорт. Каждый найдет для себя что-то интересное и сможет принять участие в турнирах», — рассказал заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха Вадим Снегирев.

Взрослые и дети посетят семейные квесты, лазертаг и зону граффити. Перед зрителями выступят инструкторы батутного центра «Мегатрамп», а известные рекордсмены Брюс Хлебников и Олег Лившиц покажут мастер-классы.

Для посетителей Ольгинского лесопарка организуют трансляцию из Вишняковского парка, где также пройдет праздничная программа. Полную афишу мероприятий можно найти здесь.