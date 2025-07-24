Спортивные семьи из Мытищ смогут поучаствовать в фестивале ГТО

Московский областной фестиваль «Земля спорта» пройдет в Сергиево-Посадском городском округе 27 июля. В программу войдут три раздела: ГТО, силовой экстрим и командные эстафеты.

Участие в состязаниях примут команды жителей Московской области в двух возрастных категориях: взрослые от 18 до 70 лет, дети от семи до 14 лет (командные эстафеты). Каждая команда будет состоять из семи человек: два мужчины, две женщины и три члена одной семьи. Результаты определятся по сумме мест, занятых всеми участниками во всех дисциплинах.

Участникам предстоит пробежать 60-метровую дистанцию, выполнить наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыгнуть в длину с места, отжаться от пола и сделать подъемы туловища на мышцы пресса в разделе «Готов к труду и обороне».

Раздел «Силовой экстрим», в котором атлеты выполнят на скорость бег с гирями, становую тягу, подъем гантелей и удержание снаряда перед собой, проверит выносливость спортсменов. Семейные коллективы сразятся друг с другом в скорости и ловкости, а нестандартное снаряжение придаст дополнительную сложность для участников командных эстафет.

Фестиваль «Земля спорта» проведут в рамках одноименного всероссийского марафона Министерства сельского хозяйства России в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Заявки на участие в фестивале можно отправить до 25 июля.