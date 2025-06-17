Спортивные мастер-классы и эстафеты пройдут в парках Подольска 21 июня

Спортивную субботу организуют в Подольске на этой неделе. Для жителей округа проведут тематические активности в парках.

Мероприятия состоятся в парке имени Виктора Талалихина и в Детском парке культуры и отдыха. Начнутся они в 11:00 и завершатся в три часа дня.

Гости первого парка смогут поучаствовать во флешмобе «Утренняя зарядка в парке», мастер-классах по воркауту и скандинавской ходьбе. Также пройдет открытая тренировка по воздушно-силовой атлетике «Прорыв к здоровью».

Дети смогут проверить свои силы на эстафетах «Веселые старты». Кроме того, всех желающих приглашают присоединиться к мастер-классу по декоративно-прикладному творчеству. Его посвятят 45-летию со дня открытия Олимпиады-80.

Принять участие в спортивной субботе могут все желающие без возрастных ограничений.

Ранее мы рассказывали о том, что около 50 волонтеров из Подольска примут участие в «Интервидении».