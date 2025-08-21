Спортивное сообщество «Бег на районе» отметило 4-летие в Красногорске

Несколько сотен спортсменов уже присоединились к беговому сообществу в Красногорске. Накануне оно отметило четыре года со дня основания.

К празднику приурочили забег. Участники стартовали от памятника Георгию Победоносцу и пробежали пять километров вдоль набережной Павшинской поймы.

За победу поборолись команды «Быстрые углеводы», «Ракеты», «Крабики», — всего их было несколько десятков. Некоторые бежали в карнавальных костюмах. На каждом километре маршрута участники проходили испытания на силовых станциях.

«У нас лимитирована сегодня акция по эстафете, 20 команд, по четыре человека в каждой и группа поддержки», — добавил организатор сообщества «Бег на районе» Андрей Андреев.

Следующее мероприятие, в котором примут участие члены сообщества, — традиционный «Марафон у дома». Старт запланирован на 16 ноября.