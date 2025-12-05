Спортивная школа по единоборствам в Воскресенске отметит 25-летний юбилей

Тренер Олег Морозов заложил в Воскресенском округе основы спортивной школы бадминтона. Он подготовил многих мастеров спорта и победителей международных турниров и первенств России. Сегодня отделение бадминтона Спортивной школы по единоборствам посещают свыше сотни воспитанников. Ребята начинают заниматься с восьми лет. Они уверенно побеждают на всероссийских соревнованиях и входят в сборные команды России и Московской области.

В этом году спортсмены из Воскресенска заняли первые и призовые места на официальных всероссийских турнирах в Липецке, Орехово-Зуеве, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Орле и Ставрополе. Сейчас воспитанники школы усиленно готовятся к крупным соревнованиям в Коломне.

Отметим, что школу бадминтона Воскресенска считают одной из лучших в Подмосковье и в стране.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 80-летием олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и почетного жителя Подмосковья Владимира Максимова. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.