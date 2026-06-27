Спортивная программа ко Дню молодежи прошла в Волоколамске

Празднование Дня молодежи в Волоколамске началось со спортивной программы на центральном городском стадионе. Здесь собрались любители активного образа жизни разных возрастов, чтобы принять участие в соревнованиях, поддержать команды и зарядиться праздничным настроением.

На футбольном поле встретились команды «Осташево», «Гвардия», «Элегант» и воспитанники секции Дворца спорта «Лама». Победу среди футболистов 2018 года рождения одержала «Гвардия», а среди ребят 2013 года рождения лучшей стала команда «Лама».

Не менее зрелищными стали волейбольные и баскетбольные матчи. Воспитанники отделения лыжных гонок спортивной школы «Гвардия» приняли участие в эстафете и веселых стартах. Всего 14 команд соревновались в силе, скорости и ловкости.

Желающие смогли присоединиться к общей фитнес-разминке. В завершение мероприятия состоялась церемония награждения участников футбольного турнира и легкоатлетической эстафеты, а также призеров областного первенства по лыжным гонкам. С подтверждением первого взрослого разряда поздравили лыжниц Есению Аврамову, Викторию Белоцкую, Анну Козлову. Первый разряд также получила 10-летняя Златослава Кудина.