Специалисты НИКИ детства представили доклады на крупных научных форумах

Специалисты НИКИ детства приняли участие в двух научных мероприятиях, посвящённых сложным случаям в педиатрии и лечению редких заболеваний. Директор института Нисо Одинаева выступила на XII Московском съезде педиатров «Трудный диагноз в педиатрии» 13 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Сотрудники НИКИ детства также подготовили доклады для XXV Конгресса Вельтищева.

Елена Кондратьева рассказала о рекомендациях по диагностике первичной цилиарной дискинезии, Лолита Пак — о митохондриальной миопатии, Александра Смирнова — об опыте Подмосковья в лечении детей со спинальной мышечной атрофией, а Татьяна Киян — о первых результатах ведения регистра пациентов с первичной цилиарной дискинезией.

«Особенно ценно, когда сложные случаи удаётся разобрать вместе со специалистами смежных профилей: именно на стыке компетенций рождаются решения, которые потом напрямую улучшают помощь детям», — подчеркнула Нисо Одинаева.

По её словам, сотрудничество с Институтом педиатрии имени Ю. Е. Вельтищева помогает объединять экспертные знания и внедрять лучшие практики в систему детского здравоохранения.