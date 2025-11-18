Специалисты из Королева выиграли 24 медали на всероссийском чемпионате «Хайтек»

На прошедшем в Екатеринбурге международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего 2025» более 30 сотрудников РКК «Энергия» представили Роскосмос в 12 из 40 возможных компетенций и добились выдающихся результатов. Команда Роскосмоса завоевала 12 золотых, три серебряные и девять бронзовых медалей.

В чемпионате приняли участие более 100 ведущих мировых предприятий в области технологий. Среди специалистов РКК «Энергия» золото в своих компетенциях завоевали Александра Якименко в «Информационной безопасности», Валерия Гильфантинова в «Рекрутинге», Сергей Дроков в «Слесарной работе с металлом» и Александр Коленкин в «Цифровой метрологии».

Серебряные медали получили Иван Киреев за достижения в «Сварочных технологиях» и Алексей Грибанов в компетенции «Технологии композитов».

Бронзовую медаль завоевал Максим Руденко в «Фрезерных работах на станках с ЧПУ».