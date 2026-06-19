Специалистов социальной сферы и здравоохранения наградили в Ленинском округе

18 июня в Детской школе искусств Ленинского городского округа прошло торжественное чествование сотрудников социальной сферы и здравоохранения. Более 80 специалистов получили награды за профессиональные достижения и многолетнюю работу.

Праздничная встреча собрала врачей, медицинских сестер и работников социальной защиты населения. Для них подготовили церемонию награждения и концерт с участием местных творческих коллективов и исполнителей.

К присутствующим обратился заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман. Он отметил значимость труда специалистов и их вклад в жизнь жителей муниципалитета.

«Сегодня хочется сказать вам огромное спасибо за вашу невероятно важную и благородную работу, которую вы выполняете каждый день. Вы не просто специалисты. Вы те, кто рядом в самые непростые моменты жизни. Вы лечите, поддерживаете, заботитесь, находите нужные слова, когда это особенно важно. Социальные работники округа — это отдельная гордость. Благодаря вашей душевной вовлеченности помощь получают более 20 тысяч человек в год. Вы не оставляете без внимания семьи наших бойцов, помогаете пожилым людям жить активно и с интересом, делаете город удобнее для тех, кто особенно нуждается в заботе. Особые слова благодарности адресую ветеранам отрасли. Спасибо вам за мудрость и опыт, который вы передали молодым специалистам», — сказал Иван Гетман.

В рамках церемонии отметили более 80 сотрудников профильных учреждений. Им вручили почетные грамоты, благодарственные письма и дипломы губернатора Московской области, Министерства социального развития и Министерства здравоохранения региона, а также Московской областной думы. Часть работников получила знаки «За личный вклад в развитие округа» главы муниципалитета и награды Совета депутатов.

Организаторы подчеркнули, что такие встречи позволяют отметить вклад специалистов, которые ежедневно работают с жителями и помогают решать важные социальные и медицинские задачи. Завершением программы стали выступления творческих коллективов и солистов.