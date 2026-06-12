«Спасибо каждому»: Андрей Воробьев вручил награды землякам в День России

Федеральные и региональные награды вручил жителям Подмосковья в честь Дня России губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщили в его официальном телеграм-канале .

Учителю из Сергиева Посада Татьяне Сергеевой, которая с риском для жизни спасла восьмилетнего ребенка, вручили орден «За доблесть и мужество».

Отмечены заслуги врачей Дмитрия Сухарева, Дениса Сидоркина и Татьяны Шаповаленко, директора подольского завода «ЗиО-Здоровье» Николая Сафонова, многодетных родителей Дарьи и Сергея Корнюшиных, руководителя Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко и создателя фронтовой агитбригады Владимира Виноградова. Все они получили ордена, медали и почетные звания.

«Спасибо каждому, кто своим трудом, талантом и неравнодушием делает Подмосковье сильнее. С Днем России!» — написал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с праздником. Он подчеркнул, что россиян связывают общие ценности: уважение к своей истории, ответственность за будущее и взаимная поддержка.