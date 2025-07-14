Спасатели нашли заблудившуюся пенсионерку с деменцией в Дмитровском округе

В воскресенье работники «Мособлпожспаса» нашли потерявшуюся пожилую женщину с деменцией. Она ушла из дома через огород, ее близкие запереживали и обратились за помощью. Случай произошел в деревне Горки в Дмитровском округе.

Вызов поступил «Систему-112» днем в выходной. Прибыв по адресу, работники сразу же приступили к поискам. Спасатели отправились на территорию луга недалеко от жилища и тщательно прочесывали местность.

«Через полчаса специалисты нашли в овраге женщину 1949 года рождения, сидящую на траве. Спасатели отвели ее назад к дому и передали родственникам. Госпитализация пенсионерке не потребовалась», — рассказал начальник части Александр Белов.

Ранее заблудившегося в лесу пожилого грибника нашли в Шатуре. Операция по спасению продолжалась четыре часа. Поиски осложнялись тем, что у пенсионера были проблемы со слухом.