Заблудившегося в лесу пожилого грибника спасли в Шатуре

В минувший четверг, 3 июля, сотрудники 286-й части «Мособлпожспаса» вместе с волонтерами отряда «ЛизаАлерт» спасли пожилого мужчину, который заблудился в лесу в Шатуре. Поиски осложнялись тем, что у пенсионера ослаблен слух.

В экстренные службы обратился мужчины, который вместе со своим другом отправился за грибами. Они разошлись в разные стороны и договорились встретиться в назначенное время, однако 81-летний пенсионер в оговоренный срок не появился. На звонки он не отвечал.

«Работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес. Примерно через час поисков им удалось связаться с потерявшимся. Мужчина объяснил, что вокруг него болото, и он не знает, куда идти. Специалисты попросили пенсионера остаться на месте и позвонить по номеру 112, чтобы данные о его местоположении были зафиксированы», — рассказал старший смены Руслан Кулаев.

К поискам подключили вертолет отряда «ЛизаАлерт», с помощью которого пенсионера удалось обнаружить, а затем передать координаты спасателям.

Операция продолжалась четыре часа. Еще час потребовался на выход из чащи.

«От медицинской помощи пенсионер отказался. Он поблагодарил всех за спасение, сел в машину к другу и благополучно уехал домой», — подчеркнул Кулаев.