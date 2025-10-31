Современный мультимедийный центр открыли в поселке Калининец в Наро-Фоминске

Теперь у наставников и их подопечных есть своя площадка — оснащенная по последнему слову техники, где они вместе будут воплощать в жизнь идеи для развития брокерского движения.

​​«Важно оставаться на гребне волны в стремительно меняющемся мире, чтобы цифровой экспресс не проехал мимо колоссального опыта и искренности старшего поколения» — эту мысль поддержали все участники.