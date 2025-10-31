Современный мультимедийный центр открыли в поселке Калининец в Наро-Фоминске
На форуме «Мастерская серебряных медиа» дали старт уникальному проекту. В ДК «Тамань» в Калининце открыли современный мультимедийный центр.
Теперь у наставников и их подопечных есть своя площадка — оснащенная по последнему слову техники, где они вместе будут воплощать в жизнь идеи для развития брокерского движения.
«Важно оставаться на гребне волны в стремительно меняющемся мире, чтобы цифровой экспресс не проехал мимо колоссального опыта и искренности старшего поколения» — эту мысль поддержали все участники.
Для будущих медиазвезд «серебряного» возраста подготовили все необходимое при содействии Министерства информации и молодежной политики Подмосковья: ноутбуки, фотоаппараты, кольцевые лампы и даже VR-очки.
Этот подарок пришелся кстати ко Дню бабушек и дедушек. Но приходить за знаниями в медиацентр может любой житель округа, любого возраста.