Совет по вопросам промышленности прошел в Мытищах

Тематическая встреча состоялась в индустриальном парке «Элма-Мытищи». На ней обсудили развитие сферы промышленности в округе.

Участниками обсуждения стали глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, представители администрации и руководители предприятий округа. Первой темой стало развитие индустриального парка. В планах руководства построить новые гибкие помещения, совмещающие формат офиса, производства и склада.

Другими темами встречи стали реализация федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», проекта «Нежный во благо», а также подготовка специалистов для предприятий машиностроения в местном колледже.

Напомним, что получить информацию о мерах поддержки предпринимателей округа можно на инвестиционном портале Московской области, в управлении социально-экономического развития администрации Мытищ по телефону 8 (495) 581-61-13 и в Telegram-каналах «Экономика Мытищи» и «Мининвест Подмосковья».