Совет директоров промышленных предприятий прошел в Солнечногорске

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске 30 июня прошел Совет директоров промышленных предприятий. Участники обсудили меры поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры, технологическое присоединение к электросетям, кадровый потенциал и другие актуальные вопросы.

В заседании приняли участие глава округа Константин Михальков, депутат Государственной Думы Денис Кравченко, победитель предварительного голосования в Московскую областную Думу от «Единой России» Никита Махнач, руководители 23 предприятий и предприниматели.

На встрече отметили, что в Солнечногорске на стадии реализации находятся 37 крупных проектов с общим объемом инвестиций 50 миллиардов рублей. В перспективе они создадут более 12 тысяч новых рабочих мест.

«Для меня такие встречи прежде всего про честный и открытый диалог. Именно бизнес создает рабочие места, развивает производство, реализует новые проекты и формирует основу экономики Солнечногорска. Сегодня 85% доходов нашего бюджета обеспечивают предприятия и предприниматели округа», — сказал Константин Михальков.

Депутат Госдумы Денис Кравченко отметил, что особое внимание уделяют работе с предпринимательским сообществом, поскольку это крупнейший работодатель и налогоплательщик, формирующий бюджет. Задача власти — решать проблемы и приоритетные запросы бизнеса.

Константин Михальков поблагодарил предприятия за поддержку бойцов в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что Солнечногорск стал первым в регионе по объему отправки гуманитарной помощи в прошлом году и продолжает наращивать темпы.

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