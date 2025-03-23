Совещание по вопросам развития авиационного производства прошло в Мытищах

Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын и руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук провели встречу с директором «Особого конструкторского бюро кабельной промышленности» Дмитрием Ионкиным. Обсуждение прошло на базе ведущего предприятия, специализирующегося на разработке электротехнических коммутационных устройств и кабельных изделий.

Особое внимание уделили работе по созданию электронной проводки для новейшего российского самолета «Суперджет 100». Этот проект подчеркивает высокий уровень квалификации специалистов и их значительный вклад в развитие отечественной авиационной промышленности.

Во время встречи участники обсудили текущие достижения предприятия, перспективы его развития, а также возможные вызовы и задачи.

«ОКБ КП является ярким примером предприятия, способного не только выдерживать современные вызовы, но и активно участвовать в развитии технологического потенциала России», — отметил Денис Перепелицын.

Дмитрий Ионкин выразил благодарность депутатам за внимание к работе компании и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества для укрепления позиций предприятия в отрасли. Встреча прошла в конструктивной атмосфере, что позволит продолжить совместную работу по развитию высокотехнологичного производства в городском округе Мытищи.