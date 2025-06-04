Совещание по рассмотрению новых мер соцподдержки медработников прошло в Мытищах

Присутствовали на встрече медики и представители Совета депутатов городского округа Мытищи. Повестка состояла из нескольких вопросов, и была построена на основании круглого стола, который провели в апреле здесь же. Округ развивается стремительно и вопрос оказания качественной медицинской помощи населению — один из приоритетных, соответственно необходимо привлекать новые квалифицированные кадры и поддерживать действующих специалистов.

Сотрудники администрации за полтора месяца рассмотрели предложения по мерам социальной поддержки врачей. В их числе: компенсация за наем жилья для аллергологов-иммунологов, нефрологов, ревматологов, урологов, гастроэнтерологов, колопроктологов, гериатров, единовременная денежная выплата недавно поступившим на работу специалистам, это касается не только врачей Мытищинской областной клинической больницы, но и сотрудников подстанции скорой медицинской помощи, выплата специалистам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь (в том числе лицам до 18 лет, учащимся муниципальных образовательных учреждений, 50-процентная льгота платы за посещение ребенком сада, это касается докторов в возрасте до 35 лет, выплата молодым специалистам амбулаторно-поликлинического подразделения Мытищинской областной клинической больницы, возмещение расходов на оплату проезда медикам, которые живут более, чем за 50 километров до медицинского учреждения.

Вышеизложенные предложения вынесут в ближайшее время на рассмотрение Совета депутатов Мытищ, чтобы принять окончательное решение об их реализации.