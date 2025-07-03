Совещание администрации по вопросам ремонта жилого фонда прошло в Мытищах

В Мытищах обсудили выполнение работ в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории округа. Подвели итоги проделанных работ и поставили цели на будущее.

Встречу провел заместитель главы Мытищ Александр Хаюров совместно с директором дирекции Север Фонда капитального ремонта Московской области по городского округа Мытищи Антоном Филоновым, представителями управляющих и подрядных организаций.

Ключевыми темами встречи стали текущие показатели выполнения работ, а именно процент выполнения, сроки завершения. Рассмотрели также актуальные вопросы, поступившие от представителей подрядных организаций.

Сейчас реализуется краткосрочный план 2023-2025 годов. Вошли в него 154 многоквартирных дома. Выполнено на данный момент 70% программы.

Контроль за качеством и соблюдением сроков проводимых работ ведут управляющие компании, еженедельный мониторинг осуществляют Профильные специалисты администрации округа, управления технического надзора капитального ремонта Московской области провели контроль