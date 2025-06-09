Соцработников поздравили с профессиональным праздником в Воскресенске
День социального работника отметили в Воскресенске. В торжественной обстановке наградили выдающихся представителей профессии.
Мероприятие прошло во Дворце культуры «Юбилейный». Виновников торжества поздравил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. Также он вручил награды лучшим работникам социальной сферы.
«Благодарю каждого за труд, в который вы вкладываете свою душу и силы. Ваша работа — это настоящее служение обществу. Желаю всем социальным работникам городского округа Воскресенск крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и новых добрых дел. Пусть ваша работа всегда приносит радость и заслуженное признание!» — сказал Алексей Малкин.
Отметим, что всего в соцслужбе Воскресенска трудятся около 300 человек.
Сейчас воскресенские специалисты участвуют в пилотном проекте по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, в рамках которого помощь получают порядка 200 человек. В июле центр соцобслуживания готовится к открытию нового отделения для реабилитации взрослого населения.
«За эти годы вы прошли огромное количество пилотных проектов, вы легко перестроились под наши цифровые услуги и помогаете людям их получать. Но, наверное, самое главное за эти три десятилетия осталось неизменным, — постулат нашей социальной работы: — милосердие, широта души, любовь к людям», — обратилась к героям праздника заместитель начальника окружного управления социального развития городских округов Воскресенск и Егорьевск Татьяна Стрелкова.