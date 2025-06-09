Соцработников поздравили с профессиональным праздником в Воскресенске

День социального работника отметили в Воскресенске. В торжественной обстановке наградили выдающихся представителей профессии.

Мероприятие прошло во Дворце культуры «Юбилейный». Виновников торжества поздравил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. Также он вручил награды лучшим работникам социальной сферы.

«Благодарю каждого за труд, в который вы вкладываете свою душу и силы. Ваша работа — это настоящее служение обществу. Желаю всем социальным работникам городского округа Воскресенск крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и новых добрых дел. Пусть ваша работа всегда приносит радость и заслуженное признание!» — сказал Алексей Малкин.

Отметим, что всего в соцслужбе Воскресенска трудятся около 300 человек.