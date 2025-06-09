Социальных работников поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске

Сотрудников учреждений социальной защиты населения поздравили с Днем социального работника в Солнечногорске. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Специалистов поздравили заместитель главы округа Ольга Мошарова, руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Ольга Гончар, начальник управления соцразвития Аветис Башикян, а также волонтеры «Молодой Гвардии Единой России».

«Спасибо вам за ваше огромное терпение, чуткость, отзывчивость и неиссякаемую душевную силу. За то, что берете на себя чужую боль и стараетесь облегчить жизнь тем, кто больше всего в этом нуждается. Ваш труд бесценен, он делает наш мир добрее и справедливее», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.