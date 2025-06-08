«Люди с добрым сердцем». Андрей Воробьев поблагодарил соцработников Подмосковья за их труд

В Подмосковье работают более 14 тысяч сиделок, реабилитологов, психологов и координаторов. В день соцработника с профессиональным праздником их поздравили глава региона Андрей Воробьев и министр юстиции России Константин Чуйченко. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора МО.

Сотрудники социальных центров оказывают помощь и поддержку людям с ОВЗ, пожилым, детям, участникам СВО и членам их семей — в регионе их свыше трех миллионов человек.

«Здесь, в зале, находятся те, кто каждый день взаимодействуют с такими людьми, понимает, насколько важны эмпатия, желание найти способ помочь. Я считаю, что наша соцслужба всегда отличалась особенной душой», — сказал губернатор.

Константин Чуйченко вручил соцработникам ведомственные награды и отметил их вклад в укрепление региональных семей.

«Хотел бы от всего сердца поздравить вас с этим большим праздником. В центре вашего внимания всегда стоит самое главное — человек с его проблемами, трудностями», — отметил он.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» присвоили заместителю начальника управления соцзащиты Коломны Ирине Графовой и педагогу допобразования семейного центра «Преображение» Егорьевска Наталье Климовой.

Благодарности губернатора удостоены:

автор методик по реабилитации центров «Ясенки» и имени Мещерякова Анна Фомина;

завотделением срочного социального обслуживания комплексного центра «Одинцовский» Альбина Халимбаева;

специалист по социальной работе Светлана Тикунова;

психолог комплексного центра «Орехово-Зуевский» Наталья Билыч.

В пресс-службе напомнили, что Московская область — единственный регион, где поддерживают соцработников, для них действуют различные льготы. Одна из них — компенсация аренды жилья.

Всего в регионе 56 учреждений соцзащиты. В их числе семейные центры, пансионаты, добрые дома, организации социального обслуживания, а также реабилитации участников СВО.