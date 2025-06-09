Социальных работников наградили к профессиональному празднику в Наро-Фоминске

День социального работника отметили в городском округе. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднику, прошло в Центральном дворце культуры «Звезда».

Социальных работников поздравила заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова. Она подчеркнула важность труда тех, кто оказывает неоценимую поддержку всем нуждающимся группам населения.

На празднике отметили наградами отличившихся сотрудников социальных служб. Благодарственные письма и почетные грамоты вручили Наталья Трофимова, заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов и глава окружного совета депутатов Геннадий Пензов.

Творческие коллективы Дворца культуры подготовили для героев праздника яркую и насыщенную концертную программу.

Напомним, всего в Подмосковье функционируют 56 учреждений соцзащиты. В их числе семейные центры, пансионаты, добрые дома, организации социального обслуживания и реабилитации участников СВО.