Социальных и медицинских работников поздравили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялась торжественная церемония в честь социальных работников и медиков, отмечающих свои профессиональные праздники 8 и 15 июня. Поздравления специалистам передал глава муниципалитета Станислав Каторов.

В учреждениях здравоохранения Ленинского округа работают около 2,5 тысячи врачей и среднего медицинского персонала, из них свыше 1,5 тысячи — специалисты Видновской клинической больницы и около 500 сотрудников перинатального центра. В социальной сфере занято порядка 200 человек.

В ходе мероприятия медики и соцработники получили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства здравоохранения Московской области, Московской областной Думы, главы и Совета депутатов округа. Одной из обладательниц областной награды стала заведующая отделением реанимации новорожденных Видновского перинатального центра Елена Трифонова, которая ежедневно спасает жизни самых маленьких пациентов с весом менее 500 граммов.

«Сегодня мы выражаем признательность тем, кто посвятил себя благородному делу поддержки и помощи людям. Отдельные слова благодарности — нашим ветеранам социальной сферы и здравоохранения. Именно они задали высокий стандарт, который и сегодня позволяет развиваться, внедрять инновационные технологии и улучшать систему помощи нуждающимся», — сказал Станислав Каторов.