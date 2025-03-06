Сотрудниц здравоохранения и образования поздравили с 8 Марта в Котельниках

Глава городского округа Михаил Соболев вручил два нагрудных знака «За заслуги перед городом Котельники» директору школы № 1 и учительнице начальных классов школы № 2. Встреча прошла в преддверии Международного женского дня.

На встречу пригласили женщин, которые трудятся в здравоохранение, образовании, культуре и спорте. Они успешно справляются с поставленными задачами и вносят вклад в развитие Котельников.