Сотрудниц здравоохранения и образования поздравили с 8 Марта в Котельниках

Глава городского округа Михаил Соболев вручил два нагрудных знака «За заслуги перед городом Котельники» директору школы № 1 и учительнице начальных классов школы № 2. Встреча прошла в преддверии Международного женского дня.
На встречу пригласили женщин, которые трудятся в здравоохранение, образовании, культуре и спорте. Они успешно справляются с поставленными задачами и вносят вклад в развитие Котельников.
За чашкой чая участники мероприятия обсудили текущие задачи, поделились своими мыслями и планами на будущее.
Михаил Соболев поздравил женщин с наступающим праздником, поблагодарил за работу, вручил благодарственные письма и нагрудные знаки «За заслуги перед городом Котельники» директору школы № 1 Татьяне Барановой и учителю начальных классов школы № 2 Татьяне Федотовой.
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