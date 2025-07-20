Сотрудников завода алюминиевых сплавов в Подольске поздравили с Днем металлурга

Традиционно в третье воскресенье июля металлурги отмечают свой профессиональный праздник. В Подольске поздравили сотрудников Завода алюминиевых сплавов, который работает почти 16 лет.

Специалисты предприятия перерабатывают металл и производят алюминиевые слитки. По словам директора по производству АО «Завод алюминиевых сплавов» городского округа Подольск Максима Коваленко, основной вид поступающего сырья — это вторичное сырье, которое приходит с заводов по токарной переработке металла.

«Также приходит металлический лом, очень много перерабатываем стружки, шлаков предприятий, которые производят алюминий», — добавил Максим Коваленко.

Алюминиевые чушки и шлаки — это сложно перерабатываемое сырье, но оборудование предприятия справляется с этой задачей.

«Роторные печи позволяют переплавлять любой вид лома при использовании минимального количества флюсовых добавок. Наше оборудование позволяет это делать без применения лишней химии», — отметил Максим Коваленко.