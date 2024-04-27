Сотрудников скорой помощи поздравили с праздником в Мытищах | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 20:21 Сотрудников скорой помощи поздравили с праздником в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила работников скорой помощи с профессиональным праздником. Он отмечается 28 апреля.

На мытищинской подстанции скорой помощи трудятся около 200 сотрудников, которые ежедневно доказывают свою преданность спасению жизней. Они готовы мгновенно прийти на помощь пациентам, обеспечивая оперативность и профессионализм в экстренных ситуациях. Каждый день к службе готовы 21-22 бригады, а также по одной бригаде на каждом посту. В прошлом году мытищинская скорая помощь откликнулась на более чем 107 тысяч вызовов.

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Эти люди находятся на переднем крае медицинского обслуживания, где каждая секунда может спасти жизнь. Они демонстрируют высокий уровень профессионализма и эмпатии, работая в самых тяжелых условиях для спасения жизней.

Юлия Купецкая выразили благодарность Марии Саввиной, заведующей мытищинской подстанцией скорой помощи, и всей ее команде за бескорыстную работу и преданность делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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