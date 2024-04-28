Сотрудников скорой помощи Балашихи поздравили с праздником | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 14:03 Сотрудников скорой помощи Балашихи поздравили с праздником Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Сотрудники скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник. Специалистов Балашихи поздравили с событием и вручили благодарности.

Депутат Балашихи Наталья Алимова отметила 20 работников подстанции № 81. Им вручили благодарности Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

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«Ваша слаженная работа помогает спасти много жизней. Желаю, чтобы у вас было побольше добрых пациентов, которые ценили бы вашу работу. Чтобы на профессиональном поприще у вас все было спокойно», — сказала Наталья Алимова.

Всего в округе расположено две подстанции региональной службы скорой медицинской помощи: № 81 в микрорайоне Керамик на Носовихинском шоссе и № 80 в микрорайоне Авиаторов на улице Третьяка.

День работников скорой медицинской помощи отмечают 28 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новый корпус поликлиники Лобни откроют в 2025 году.

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