Сотрудников Щелковской больницы наградили ко Дню медика в Лосино-Петровском

День медицинского работника отметили в Лосино-Петровском. Награды к празднику получили выдающиеся представители профессии.

Глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав наградил лучших специалистов Щелковской больницы. Благодарственные письма и грамоты медики получили сотрудники трех структурных подразделений медицинского учреждения: в самом Лосино-Петровском, в Свердловском и в поселке Биокомбината.

Медиков отметили за добросовестный труд и достижение высоких результатов в профессии.

«Профессия медицинского работника — одна из самых почетных и уважаемых в обществе. Ведь именно врачи, медсестры и фельдшеры ежедневно берут на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов. Медицинский труд требует высочайших знаний, мастерства и самоотдачи. Это не просто профессия, а призвание каждого сотрудника поликлиник и больниц», — прокомментировал Сергей Джеглав.