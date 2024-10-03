Сотрудников предприятия по разработке космических систем наградили в Люберцах

На праздничном мероприятии глава городского округа Люберцы Владимир Волков наградил грамотой генерального директора-главного конструктора, почетного гражданина города Сергея Позднякова.

«НПП „Звезда“ имени академика Г. И. Северина — одна из визитных карточек городского округа Люберцы и наша гордость. Именно на этом легендарном предприятии были разработаны скафандры для Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, а также экипировка для первого в истории космического киноэкипажа. Сердцем „Звезды“ всегда был и остается коллектив — профессиональный, трудолюбивый, который делом своей жизни выбрал служение космосу», — прокомментировал Владимир Волков.

Глава муниципалитета также поздравил с праздником ветеранов предприятия.

Отметим, что «Звезда» находится в поселке Томилино. Предприятие начало работу в 1952 году. Сейчас оно является ведущим научно-техническим центром России.

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