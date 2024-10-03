Сотрудников предприятия по разработке космических систем наградили в Люберцах
Научно-производственное предприятие «Звезда» в Люберцах отметило 72-летие. Глава городского округа поздравил сотрудников на торжественном мероприятии и наградил выдающихся работников.
На праздничном мероприятии глава городского округа Люберцы Владимир Волков наградил грамотой генерального директора-главного конструктора, почетного гражданина города Сергея Позднякова.
«НПП „Звезда“ имени академика Г. И. Северина — одна из визитных карточек городского округа Люберцы и наша гордость. Именно на этом легендарном предприятии были разработаны скафандры для Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, а также экипировка для первого в истории космического киноэкипажа. Сердцем „Звезды“ всегда был и остается коллектив — профессиональный, трудолюбивый, который делом своей жизни выбрал служение космосу», — прокомментировал Владимир Волков.
Глава муниципалитета также поздравил с праздником ветеранов предприятия.
Отметим, что «Звезда» находится в поселке Томилино. Предприятие начало работу в 1952 году. Сейчас оно является ведущим научно-техническим центром России.
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