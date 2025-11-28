Сотрудников налоговой службы наградили к профессиональному празднику в Мытищах

Федеральной налоговой службе России в этом году исполнилось 35 лет. С это важной датой работников налоговой службы Мытищ поздравили советник главы городского округа Елена Сетракова и председатель совета депутатов Андрей Гореликов.

Лучшим сотрудникам ФНС вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов, стоявших у истоков становления налоговой службы и передававших свои опыт и знания молодому поколению.

«В инспекции ФНС по городскому округу Мытищи трудятся преданные своему делу люди. Благодаря их профессионализму, компетентности и ответственному подходу к делу формируется бюджет, который позволяет нам реализовывать важные социальные проекты, строить новые объекты инфраструктуры и улучшать качество жизни горожан», — отметила Елена Сетракова.

Глава Мытищ Юлия Купецкая подчеркнула, что сотрудники налоговой инспекции обеспечивают справедливое распределение налоговой нагрузки и помогают развивать предпринимательскую активность. Их работа требует не только глубоких знаний налогового законодательства, но и особого такта в общении с налогоплательщиками.