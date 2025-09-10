Сотрудников миграционного отдела поздравили с профпраздником в Одинцове

Сотрудники подразделений по вопросам миграции системы Министерства внутренних дел России 11 сентября отмечают свой профессиональный праздник. Со словами благодарности к руководству и личному составу полицейского подразделения за исполнение служебных обязанностей на территории Одинцовского округа обратился начальник территориального органа внутренних дел полковник полиции Игорь Лопатин.

Офицеры и гражданские служащие решают вопросы по регулированию миграционных потоков, обеспечению надзора за деятельностью иностранных граждан, оказанию государственных миграционных услуг, а также повышению культуры обслуживания населения.

Начальник Управления вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Он также пожелал коллективу крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, карьерного роста.