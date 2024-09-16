Сотрудников МФЦ в Мытищах наградили в честь профессионального праздника
Профессиональный праздник сотрудников многофункциональных центров отмечают каждую вторую субботу сентября. Глава городского округа Мытищи поздравила работников и вручила им почетные грамоты.
Многофункциональным центрам в Московской области исполнилось 15 лет. Первый МФЦ открылся в 2013 году в третьем корпусе дома № 20 на Летной улице. Тогда работало 18 окон, а сегодня — более 60.
Глава округа Юлия Купецкая поблагодарила сотрудников МФЦ за терпение, труд и понимание, с которым они относятся к посетителям.
«Благодаря вашему ответственному подходу и ежедневным усилиям большинство государственных и муниципальных услуг можно получить в шаговой доступности», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Коллектив поздравил председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. Почетные гости вручили сотрудникам грамоты за высокий профессионализм и благодарственные письма.
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