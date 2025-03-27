Сотрудников культуры поздравили с профессиональным праздником в Истре

В драматическом театре Истры около 130 специалистов этой сферы приняли поздравления в свой профессиональный праздник. Подарком для всех присутствующих стало выступление актеров. Зрителям показали спектакль «Гипнотизер».

В муниципальном округе Истра работают 23 дома культуры, 18 библиотек, семь музыкальных и художественных школ, драматический театр и военно-исторический музей. А 21 творческий коллектив округа имеет звания «образцовый» и «народный». Они ежедневно делают культурную жизнь насыщенной и разнообразной. На их плечах лежит важная миссия — организация концертов, мероприятий, праздников, выставок и многое другое.

В такой важный для сотрудников культуры день лучших наградили за их заслуги грамотами и подарками.

После официальной части показали спектакль «Гипнотизер». На протяжении двух часов герои постановки открывали тайны, разрушали привычные принципы и искали ответы на важные вопросы.