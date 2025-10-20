Сотрудников хлебозавода наградили ко Дню работников пищевой промышленности в Мытищах

В преддверии Дня работников пищевой промышленности для сотрудников ООО «Восход-Центр» в Мытищах прошло торжественное мероприятие. Завод занимается производством хлебобулочных изделий, поставляет продукцию в разные регионы страны и скоро отметит 20-летний юбилей.

Сотрудники предприятия за высокие достижения в работе были удостоены почетных грамот и благодарственных писем главы городского округа Мытищи и муниципального Совета депутатов.

«Динамичное развитие компании в условиях жесткой конкуренции является наилучшим подтверждением профессионализма всего коллектива. Современные методы производства, которые вы успешно освоили, открывают новые перспективы для развития. Благодарю каждого сотрудника за значительный труд и внимательное отношение к делу. Именно благодаря вашим усилиям создается продукция, которая ежедневно оказывается на наших столах», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев.

Сотрудница ООО «Восход-Центр» Людмила Родина рассказала о своей работе.

«Я тружусь здесь чуть больше двух лет и рада, что оказалась в этой команде. Каждый день прихожу на работу с удовольствием. У нас трудятся отзывчивые люди, которые готовы прийти на помощь друг другу в любой момент», — поделилась Людмила Родина.