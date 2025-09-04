Сотрудников Государственной ветеринарной службы наградили в Ленинском округе

Ветеринарных специалистов Подмосковья поздравили с профессиональным праздником в детской школе искусств Ленинского округа. Награды лучшим работникам вручили министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных и глава муниципалитета Станислав Каторов.

В этот день отметили сотрудников государственной ветеринарной службы Московской области. Всего в организацию входят 85 ветклиник. В них трудятся 1,4 тысячи специалистов.

«Только с начала этого года было проведено вакцинирование более 3,1 миллиона голов крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также свыше 168,4 миллиона птиц. Особое внимание уделяется работе с владельцами домашних животных, активно продвигается культура ответственного содержания. Мы активно внедряем цифровые технологии в нашу работу — сейчас функционируют шесть электронных сервисов, две государственные услуги, а также запущен голосовой помощник „Вита“», — отметил Сергей Двойных.

Также в этот день благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева вручили заместителю начальника территориального ветеринарного управления № 1 Юрию Семешкину. Его наградили за добросовестный труд и высокий профессионализм в сфере ветеринарии.

Кроме того, специалисты Территориальных управлений № 2 и № 5 получили почетные грамоты и благодарственные письма министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Только за первое полугодие 2025 года специалисты ветеринарной станции Ленинского округа провели свыше 29 тысяч исследований, более 17,6 тысячи из которых были направлены на выявление особо опасных болезней, взято более 2700 проб пищевой продукции и кормов для животных, для точной и своевременной диагностики проведено более 11 тысяч исследований крови и более 1000 исследований биологических материалов», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.