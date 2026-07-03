Сотрудников Госавтоинспекции поздравили с профессиональным праздником в Волоколамске

Пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

В Центре культуры и творчества «Родники» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Госавтоинспекции, который отмечается 3 июля. Поздравления и награды приняли действующие сотрудники волоколамского отдела ГАИ, а также ветераны службы.

К коллективу обратились глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева, начальник ОМВД России «Волоколамский» Андрей Козарь и начальник отдела Госавтоинспекции подполковник полиции Алексей Егоров. Руководители поблагодарили инспекторов за ежедневную работу по обеспечению безопасности дорожного движения и вручили отличившимся сотрудникам благодарственные письма, почетные грамоты и памятные подарки.

Особым моментом церемонии стало вручение знака «Ветеран Госавтоинспекции» Андрею Кондаурову за 20 лет безупречной службы. Кроме того, первые офицерские погоны получила Мария Витвицкая, которой присвоено звание младшего лейтенанта полиции.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов — их опыт, профессиональная школа и верность долгу остаются примером для молодых инспекторов. Память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания.

«Работа Госавтоинспекции — это ежедневная ответственность за безопасность людей, — отметила Наталья Козлова. — Инспекторы несут службу на дорогах, помогают участникам дорожного движения, проводят профилактические рейды, работают с детьми и первыми оказываются там, где нужна помощь».