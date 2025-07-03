Сотрудников ГИБДД в Балашихе поздравили с профессиональным праздником

Сергей Юров поблагодарил коллектив ведомства за плодотворное сотрудничество с администрацией города.

«Ваша работа напрямую связана с безопасностью на дорогах, качеством дорожной инфраструктуры и обеспечением порядка. Спасибо за ваш профессионализм. Желаю, чтобы происшествий на дорогах становилось меньше, а у вас было больше времени для отдыха с семьей. С праздником!» — подчеркнул глава округа Сергей Юров.

Государственная автомобильная инспекция была создана 3 июля 1936 года в составе МВД СССР. В 1998 году ведомство получило современное название — Государственная инспекция безопасности дорожного движения. За десятилетия работы сотрудники ГИБДД внесли значительный вклад в обеспечение безопасности на дорогах и воспитание ответственного отношения к правилам дорожного движения.