Сотрудников ГИБДД в Балашихе поздравили с профессиональным праздником

В отделе ГИБДД городского округа Балашиха прошло торжественное мероприятие, посвященное 89-й годовщине образования Госавтоинспекции России. С профессиональным праздником сотрудников поздравили глава Балашихи Сергей Юров, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин и начальник отдела ГИБДД, подполковник полиции Иван Теплов.
Сергей Юров поблагодарил коллектив ведомства за плодотворное сотрудничество с администрацией города.
«Ваша работа напрямую связана с безопасностью на дорогах, качеством дорожной инфраструктуры и обеспечением порядка. Спасибо за ваш профессионализм. Желаю, чтобы происшествий на дорогах становилось меньше, а у вас было больше времени для отдыха с семьей. С праздником!» — подчеркнул глава округа Сергей Юров.
Государственная автомобильная инспекция была создана 3 июля 1936 года в составе МВД СССР. В 1998 году ведомство получило современное название — Государственная инспекция безопасности дорожного движения. За десятилетия работы сотрудники ГИБДД внесли значительный вклад в обеспечение безопасности на дорогах и воспитание ответственного отношения к правилам дорожного движения.
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