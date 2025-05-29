Сотрудников библиотек в Мытищах поздравили с профессиональным праздником

Торжественные мероприятия в честь Общероссийского дня библиотек проходят в Мытищах ежегодно и способствует сохранению культурного наследия. Библиотечное дело здесь имеет богатую, более чем вековую историю. Первое учреждение открыли в 1907 году, и оно стало местом притяжения и центром образовательной жизни. Несмотря на длительный путь развития, изменение внешних факторов и человеческих потребностей, библиотеки всегда вдохновляли разные поколения и оставались местом, где хранят и передают знания.

Гостями мероприятия стали представители администрации: Андрей Гореликов — первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», Ирина Данишевская и Анастасия Мартынова — члены политического совета партии «Единая Россия». Поздравив «виновников торжества», они пожелали сотрудникам библиотек много новых читателей и интересных книг.

«Несмотря на эпоху цифровых технологий, библиотеки остаются востребованным и любимым местом для многих людей. Мы ценим труд работников библиотек, которые делают все возможное для того, чтобы книги были доступны для всех, кто хочет читать и учиться», — поделился Андрей Гореликов.

Провели и церемонию награждения самых инициативных и творческих сотрудников библиотечной сети городского округа. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили за профессионализм и преданность работе.

Праздничная встреча стала не просто способом признания, но и напомнила обществу о том, что важно хранить и приумножать библиотечный фонд, ведь это наш вклад в интеллектуальное наследие страны.