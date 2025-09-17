Сотрудники театра из Лобни приняли участие в международном форуме

Международный театральный деловой форум прошел в России. Участие в нем приняли специалисты из Лобни.

На мероприятие отправились художественный руководитель театра «Куклы и Люди» Мария Богданович и главный художник Ольга Кириллова. В форуме «Все дело в театре» также поучаствовали кукольники из разных регионов России и стран БРИКС.

Поприветствовали театралов председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Владимир Машков, директор культурных программ БРИКС Соня Хан из Индии и президент Российского центра UNIMA Константин Кириллов. На форуме обсудили будущее театров кукол, обменялись опытом и укрепили международные культурные связи.

Мероприятие поддержало Министерство культуры Российской Федерации, правительство Рязанской области и международные театральные организации.

Ранее мы рассказывали о том, что новое пространство для молодежи открыли в Лобне.