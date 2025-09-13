Новое пространство для молодежи открыли в Лобне

Глава города Анна Кротова совместно с депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым и руководителем регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дианой Алумянц торжественно открыла новое пространство Центра молодежи «Шанс». Новый объект, расположенный в Лесопарке, призван стать современной площадкой для организации досуга, творческого и интеллектуального развития молодых жителей Лобни.

На церемонии Центру вручили ценные подарки для поддержки творческих инициатив юных лобненцев. Также были отмечены благодарностями молодогвардейцы и активисты, внесшие вклад в организацию городских молодежных мероприятий.

Лофт-пространство имеет удобное расположение вблизи стадиона «Москвич» и зоны отдыха у пруда, которую благоустроят в ближайшее время.

«Мы уверены, что Шанс станет излюбленным местом для молодежи всего города», - подчеркнула Анна Кротова.