Сотрудники МФЦ в Мытищах поздравили посетителей с Днем России

Праздничные мероприятия накануне Дня России прошли во многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Мытищи. Подарки в этот день получили взрослые и дети.

Оригинальный флешмоб «Россия в объективе», провели на официальных страницах организации в социальных сетях. Специалисты центра рассказали о своих любимых уголках России.

«Самое главное, наши сотрудники написали письма военнослужащим Специальной военной операции с теплыми поздравлениями, которые вместе с гостинцами отправили бойцам в госпиталь», — рассказала директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Мытищи Юлия Сычева.