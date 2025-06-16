Сотрудники МФЦ в Мытищах поздравили посетителей с Днем России

Праздничные мероприятия накануне Дня России прошли во многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Мытищи. Подарки в этот день получили взрослые и дети.
Оригинальный флешмоб «Россия в объективе», провели на официальных страницах организации в социальных сетях. Специалисты центра рассказали о своих любимых уголках России.
«Самое главное, наши сотрудники написали письма военнослужащим Специальной военной операции с теплыми поздравлениями, которые вместе с гостинцами отправили бойцам в госпиталь», — рассказала директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Мытищи Юлия Сычева.
Отметили праздник в офисе на улице Карла Маркса, организовали выставку детских рисунков на тему «Моя Родина — Россия», а их маленьким авторам вручили значки и шарики. Посетителям раздали ленты триколор.
Организованные сотрудниками Многофункционального центра праздники стали ярким примером взаимодействия местных властей и общественности.
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