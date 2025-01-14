Сотрудники конструкторского бюро из Коломны получили стипендии президента РФ

Престижных стипендий удостоились 15 сотрудников конструкторского бюро машиностроения из Коломны. Их отметили за профессиональные успехи и достижения.

Бюро входит в холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех». По словам специалистов пресс-службы компании, над созданием новой современной техники кропотливо трудятся ученые, конструкторы и производственники. И такая высокая оценка их заслуг дорогого стоит.

Семь специалистов получили стипендии за выдающиеся достижения в разработке и восемь — за значительный вклад в разработку современных образцов техники.

Награду для работников оборонно-промышленного комплекса учредили в 2013 году. Стипендию выплачивают за достижения в отрасли.

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