Дети работников Коломенского завода получили подарки с оригинальным дизайном

Сладкие подарки от Деда Мороза и билеты на праздничную елку получили дети сотрудников завода в Коломне. Подарочные коробки украшала карта географии поставок предприятием железнодорожной техники.

Подарки вручили двум тысячам детей работников компании, входящей в «Трансмашхолдинг». На коробке разместили красочно представленную информацию о предприятии, а также задания.

Каждому ребенку, получившему подарок, предложили отыскать на иллюстрации элементы, важные для работы транспорта, и стилизованные под елочные украшения логотипы компании. Кроме того, на коробке есть QR-код, перейдя по которому, можно посмотреть образовательный мультфильм.

Подобные подарки также получили воспитанники детских домов и реабилитационных центров Коломны.

Отметим, что Коломенский завод занимается разработкой и производством магистральных локомотивов и среднеоборотных дизельных двигателей.