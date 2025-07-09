Сотрудники химпредприятия в Воскресенске отметили День семьи, любви и верности

В Воскресенске в парке усадьбы «Кривякино» прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Филиал «Уралхим» традиционно выступил одним из партнеров праздника, поддерживая важную для коллектива дату.

В рамках торжеств на главной сцене состоялось награждение семей сотрудников, отметивших в этом году золотой юбилей совместной жизни. Заместитель директора филиала по персоналу и социальной политике Яна Агеева поздравила ветеранов предприятия — семьи Савенковых и Завольсковых, выразив благодарность за их пример преданности и крепких семейных ценностей.

По словам Яны Агеевой, День семьи, любви и верности имеет особое значение для коллектива «ВМУ». Предприятие стало местом, где многие сотрудники нашли свою вторую половинку. В прошлом году 12 работников филиала создали новые семьи, продолжая традицию производственных династий.

Компания оказывает молодым семьям поддержку через материальную помощь, ипотечные программы и организацию семейного отдыха. По мнению руководства, именно крепкие семейные отношения являются залогом успеха как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности коллектива.