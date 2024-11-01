Сотрудники ГАИ в Мытищах проведут более 10 профилактических рейдов в ноябре

Профилактические мероприятия на дорогах проведут с целью профилактики нарушений. Водителям порекомендовали фиксировать общение с сотрудниками Госавтоинспекции.

Массовые проверки проведет в городком округе Мытищи Отдел Госавтоинспекции Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Мытищинское». Выявить и пресечь нарушения правил дорожного движения со стороны водителей — основная цель профилактических мероприятий.

Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет с первого по 30 ноября. С третьего по 27 ноября проведут акцию — «Ребенок —пассажир». Профилактические мероприятия «Опасный груз», «Нетрезвый водитель» пройдут с четвертого по 10 ноября. «Пешеходный переход», «Нетрезвый водитель», «Тахограф» состоятся с 11–17 ноября. «Ребенок-пассажир-пешеход», «Автобус» планируют на 18–24 ноября. Рейд «Пешеход», «Технический осмотр» пройдет с 25 ноября по первое декабря.

Инспекторы Дорожно-патрульной службы будут использовать метод массовой проверки при проведении мероприятий для того, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проконтролировать максимальное число водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Водителям в целях предупреждения коррупционных проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел порекомендовали воспользоваться средствами аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками Госавтоинспекции, а также потребовать от них проведения административных процедур в зоне фиксации видеорегистраторов.

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