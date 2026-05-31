Сотрудники ДПС помогли лосю безопасно перейти дорогу в Подмосковье

На одной из трасс в Московской области сотрудники ДПС остановили движение ради лося, который вышел на дорогу. Кадры с места опубликовали в соцсетях.

Инспекторы перекрыли поток машин и дождались, пока животное спокойно перейдет трассу. Судя по кадрам, сохатый никуда не спешил и уверенно шел через проезжую часть, не обращая внимания на сигналы автомобилей. После «прогулки» лось скрылся в лесу, а движение на дороге восстановили.

