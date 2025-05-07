Сотрудники больницы возложили цветы к Вечному огню в Воскресенске

Сотрудники ГБУЗ МО «Воскресенская больница» почтили память участников Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню. Они почтили память защитников минутой молчания.

Также сотрудники больницы исполнили в честь предстоящего праздника песню «День Победы». Они отметили, что наша обязанность — бережно хранить память о пережитом народом подвиге, передавая ее из поколения в поколение.

В Воскресенске 9 Мая пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Патриотическая акция с возложением цветов к Вечному огню запланирована в 10:00, а праздник в парке усадьбы Кривякино — в 12:00.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.