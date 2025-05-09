Сотрудники бюро «Факел» в Химках поучаствовали в патриотической акции

Сотрудники конструкторского бюро «Факел» имени академика Петра Грушина в Химках почтили память участников Великой Отечественной войны — выстроились в живую инсталляцию в форме цифры 80. Мероприятие прошло на центральной площади предприятия.

В патриотической акции приняли участие более 100 человек — сотрудники, представители молодежных инициатив, ветераны и активисты. Композицию оформили в российский триколор, а после — в георгиевскую ленту. Символическое построение стало выражением признательности тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу.

«Мы собрались в канун великого праздника. 80 лет назад наши прадеды, деды и отцы отстояли нашу Родину. Этот подвиг останется на века. Мы здесь, чтобы сказать спасибо поколению победителей — и тем, кто сражался, и тем, кто трудился в тылу», — поделились участники акции.

Акция объединила людей разных возрастов, показав, что память о Великой Отечественной войне остается важной ценностью для всех поколений.

Конструкторское бюро «Факел» играет особую роль в обороноспособности страны. За многолетнюю историю сотрудники предприятия внесли большой вклад в развитие ракетной техники и средств ПВО, продолжая инженерные традиции военного времени. «Факел» остается лидером в этой отрасли и обладает уникальным интеллектуально-технологическим уровнем компетенций в конструировании зенитных управляемых ракет.