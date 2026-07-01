Сотрудники администрации Мытищ проверили ремонт дороги на Юбилейной улице

Ремонтные работы по обновлению дорожного покрытия начались на улице Юбилейной в Мытищах. Сотрудники администрации городского округа проверили ход капитального ремонта на участке от Бульвара Ветеранов до улицы Благовещенской.

Ремонт дороги проходит в рамках Народной программы, реализуемой партией «Единая Россия». Заместители главы Мытищ Алексей Асеев, Александр Хаюров, Иван Яськив и директор Управления транспорта и дорожного хозяйства Арсений Сурояков вместе с подрядчиком проинспектировали ход капитального ремонта.

Обновление дороги на улице Юбилейной охватывает участок длиной 3,2 километра, который простирается от Бульвара Ветеранов до улицы Благовещенской.

Была проведена фрезеровка дорожного покрытия, и в настоящее время осуществляется подготовка к последующей асфальтировке. Планируется, что укладка нового асфальта начнется на текущей неделе, после чего будет выполнена разметка дорожной поверхности.