Сотрудники администрации и депутаты Воскресенска поздравили женщин с 8 Марта

Утро Международного женского дня в администрации городского округа началось не с кофе, а с букетов цветов. Дарить прекрасным женщинам тюльпаны на весенний праздник — ежегодная традиция.
Заместители главы Воскресенска дарили цветы во всех микрорайонах городского округа, чтобы как можно больше представительниц прекрасного пола улыбнулись в этот солнечный день. Стартовала праздничная акция в центре города.
«У нас в городском округе сложилась традиция, что 8 марта мы всей командой, с советом депутатов, выходим на улицы и дарим женщинам цветы. Хорошее настроение начинается с улицы, и любая женщина, придя домой с цветами, будет чувствовать себя лучше комфортнее. Я попрошу их любимых мужчин продолжить наши начинания», — рассказал глава муниципалитета Алексей Малкин.
Чтобы поздравить женщин — водителей автобусов глава округа отправился на автовокзал. Но, к сожалению, все они были в рейсах, зато пассажиры оценили весенний сюрприз. Всего в этот день было подарено 600 букетов.
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