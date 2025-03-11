11 марта 2025 16:48 Сотрудники администрации и депутаты Воскресенска поздравили женщин с 8 Марта 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Праздники

Воскресенск

8 Марта 2025

Утро Международного женского дня в администрации городского округа началось не с кофе, а с букетов цветов. Дарить прекрасным женщинам тюльпаны на весенний праздник — ежегодная традиция.

Заместители главы Воскресенска дарили цветы во всех микрорайонах городского округа, чтобы как можно больше представительниц прекрасного пола улыбнулись в этот солнечный день. Стартовала праздничная акция в центре города.

«У нас в городском округе сложилась традиция, что 8 марта мы всей командой, с советом депутатов, выходим на улицы и дарим женщинам цветы. Хорошее настроение начинается с улицы, и любая женщина, придя домой с цветами, будет чувствовать себя лучше комфортнее. Я попрошу их любимых мужчин продолжить наши начинания», — рассказал глава муниципалитета Алексей Малкин.

Чтобы поздравить женщин — водителей автобусов глава округа отправился на автовокзал. Но, к сожалению, все они были в рейсах, зато пассажиры оценили весенний сюрприз. Всего в этот день было подарено 600 букетов.